Prêmio Brasil Olímpico celebra o esporte brasileiro

O esporte brasileiro viveu uma noite de gala na última quinta-feira (2) com a entrega, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, do Prêmio Brasil Olímpico, que coroou os melhores atletas e treinadores do país na última temporada. E os destaques da cerimônia foram a ginasta Rebeca Andrade e o corredor Alison dos Santos, escolhidos como melhores atletas, respectivamente, no feminino e no masculino.

Dona de duas medalhas olímpicas (uma de ouro no salto e uma de prata no individual geral) nos Jogos de Tóquio, a atleta do Flamengo teve um 2022 mágico, com a conquista de um ouro no individual geral e um bronze no solo no Mundial de Ginástica Artística disputado em Liverpool (Inglaterra).

“É um orgulho representar a ginástica e o Brasil pelo mundo. Agradeço a toda equipe que esteve sempre ao meu lado para que voltasse em todas as vezes, realizar meus sonhos e objetivos após cada lesão, e ao Chico, meu treinador, que nunca largou minha mão. Ele é quase um pai para mim. Se não fosse por ele, não estaria aqui hoje”, declarou Rebeca.