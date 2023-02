Mais imagens da atividade na academia! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Flamengo já está no Marrocos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Apesar da longa viagem, a delegação rubro-negra já realizou sua primeira atividade nesta sexta-feira (3). Após se instalar no hotel, os atletas fizeram um trabalho regenerativo na academia.