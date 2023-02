Que noite no Caldeirão!

O Athletico-PR goleou o Azuriz por 5 a 0, na noite desta quarta-feira (1) na Arena da Baixada, em Curitiba, para ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Paranaense. Com o triunfo na partida da 6ª rodada da primeira fase da competição, o Furacão alcançou os 18 pontos, com cinco de vantagem sobre o vice-líder Coritiba, que mede forças com o Cianorte na próxima quinta (2).