Aberto da Austrália antecipa final de duplas com Stefani e Matos

Os organizadores do Aberto da Austrália anteciparam para às 22h (horário de Brasília) desta quinta-feira (26) a final das duplas mistas. O jogo, inicialmente, estava programado para sábado (28). Os brasileiros Luisa Stefani e Rafael Matos buscarão o título inédito em duelo contra os indianos Sania Mirza e Rohan Bopanna.

Medalhista olímpica, a campinense Stefani formou parceria exitosa este ano com gaúcho Matos. Os dois começaram a jogar juntos, no início deste mês, defendendo o Brasil na United Cup - competição por equipes, em Brisbane (Austrália). De lá para cá, venceram todos os jogos – dois no United e quatro no Grand Slam australiano.