Zé Roberto e Felipe Siqueira são eleitos os melhores técnicos de 2022

TREINADORES DE Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Os vencedores da categoria melhor técnico de 2022 do Prêmio Brasil Olímpico foram os treinadores da seleção brasileira de vôlei feminino, José Roberto Guimarães, e Felipe Siqueira, instrutor de Alison dos Santos , campeão mundial de atletismo. Zé Roberto será laureado como melhor técnico de esportes coletivos, e Siqueira como melhor nas modalidades individuais. A cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Olímpico aos técnicos e aos eleitos na votação popular - Atleta da Torcida e Prêmio Inspire - será no próximo dia 2, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.