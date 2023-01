Stefani e Matos avançam às quartas de duplas do Aberto da Austrália

Uma publicação compartilhada por Luisa Stefani (@luisastefani)

Campeã do WTA 500 de Adelaide no último dia 13, ao lado da norte-americana Taylor Townsend, a brasileira de 25 anos disputaria o torneio de duplas femininas no Grand Slam australiano ao lado de Caty McNally (Estados Unidos). No entanto, McNally desistiu da competição, poucos minutos antes da estreia, devido a uma lesão. Já o gaúcho Rafael Matos chegou a disputar a primeira rodada das duplas masculinas ao lado do espanhol David Vega Hernández, mas foi eliminado ao perder para a parceria do monegasco Hugo Nys e o polonês Jan Zielinski.

