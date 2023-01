Cariocão: com mando de campo, Madureira recebe Fluminense no ES

Madureira e Fluminense medem forças, neste (22), pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Com início às 18h (horário de Brasília), a partida no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), terá transmissão da Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Rodrigo Campos e reportagem de Rodrigo Ricardo.

O Tricolor suburbano, treinado por Felipe Arantes, empatou sem gols nas rodadas anteriores, contra o contra Vasco e Flamengo.