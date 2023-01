Resumão dos resultados do Brasil Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Recém-campeão em Durban (África do Sul) no último domingo (15) , o mesa-tenista carioca Hugo Calderano começou bem no segundo torneio do circuito mundial, o WTT Contender de Doha (Catar). Nesta quarta-feira (18) o número seis do mundo bateu o porto-riquenho Angel Naranjo (191º no ranking) por 3 sets a 0 (parciais de 11/4, 11/4 e 11/6) e avançou às oitavas de final.