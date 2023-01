Nove eventos de esportes olímpicos imperdíveis

Parece que foi ontem, mas ano que vem já tem Olimpíada novamente, graças ao adiamento em um ano dos Jogos de Tóquio. Algumas modalidades como natação e atletismo, que tem mundiais a cada dois anos, vão repetir o evento de 2022 agora em 2023, devido a essa alteração. Separei na ordem do calendário, nove eventos que considero mais importantes neste ano.

1- Mundial de judô - de 7 a 14 de maio no Catar

Depois de um ciclo olímpico ruim para Tóquio, o judô brasileiro voltou a ter bons resultados em 2022, com quatro medalhas no mundial, sendo dois ouros de Mayra Aguiar e Rafaela Silva. O novo mundial valerá pontos importantes para o ranking olímpico

2- Mundial de Esportes aquáticos - 14 a 30 de julho no Japão

O evento que reúne provas de natação, maratona aquática, saltos ornamentais e nado sincronizado só não dará vagas olímpicas no nado. Na maratona aquática por exemplo, Ana Marcela Cunha buscará mais uma medalha e uma das três vagas antecipadas para Paris. Na natação, o Brasil teve apenas um bronze em 2022 e buscará melhorar.

3-Copa do Mundo de futebol feminino - de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e Nova Zelândia

Brasil já está garantido na Olimpíada. Será o 1º mundial da técnica Pia Sundhage no comando da seleção brasileira, que tem uma equipe com novidades em relação a que disputou a Olimpíada. Mínimo que se espera é um top-8.

4- Mundial de tiro com arco - de 31 de julho a 6 de agosto em Berlim

Marcus D'Almeida é o atual vice campeão mundial e estará entre os favoritos neste evento, que dará quatro vagas olímpicas em cada disputa: individual masculino e feminino, equipes e dupla mista.

5- Mundial de ciclismo - 3 a 13 de agosto na Escócia

Normalmente o ciclismo pista, estrada, MTB e BMX organizam mundiais em datas separadas. Desta vez a União Ciclista Internacional vai reunir todas em um único evento. Apesar de distribuir algumas vagas olímpicas, as chances do Brasil são praticamente nulas.

6- Mundial de atletismo - de 19 a 27 de agosto na Hungria

O fenômeno Alison dos Santos vai em busca do bicampeonato dos 400 metros com barreiras. Brasil terminou a edição de 2022 com o ouro dele e o bronze de Letícia Oro no salto em distância.

7- Copa do mundo de basquete masculino - de 25 de agosto a 10 de setembro nas Filipinas

O Brasil ainda disputa a eliminatória, mas está praticamente classificado. Os 2 melhores das Américas neste mundial vão a Olimpíada. Evento terá 32 seleções.

8- Mundial de ginástica artística - de 29 de setembro a 8 de outubro na Bélgica

Um dos eventos mais importantes porque dará vagas para as nove melhores equipes que não se classificaram em 2022. Brasil bateu na trave no feminino e precisará da vaga agora. No individual, Rebeca Andrade tentará o bicampeonato individual geral.

9- Jogos Pan-americanos - de 20 de outubro a 5 de novembro em Santiago

A principal competição esportiva das Américas, realizada a cada quatro anos, desta vez será no Chile. Serão 21 modalidades distribuindo vagas para Paris.





