O mesa-tenista carioca Hugo Calderano, número 7 do mundo, se classificou às quartas do WTT Contender Durban (África do Sul) primeira competição do circuito mundial deste ano. Um dia após vencer na estreia, Calderano voltou a triunfar, desta vez sobre o indiano Snehit Suravajjula (136º no ranking) por 3 sets a 0 (parciais de 13/11, 11/6 e 11/4).