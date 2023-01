Tudo igual no último jogo da primeira fase!#Copinha23

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Internacional e Oeste não passaram do 0 a 0, na noite desta quarta-feira (11) na Arena Barueri, na partida que encerrou a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com este resultado, o Colorado avança para a segunda etapa da competição como líder do Grupo 24 com sete pontos.