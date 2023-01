Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Com a classificação já garantida para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Atlético-MG derrotou o Água Santa por 4 a 2, nesta terça no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, para avançar como primeiro colocado do Grupo 27 da competição.