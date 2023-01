Mundial de handebol masculino abre o ano olímpico

A partir de quarta-feira, 11 de janeiro, tem mundial de handebol masculino, evento que ocorre há cada 2 anos e, desta vez, terá sede na Polônia e Suécia. São 32 seleções divididas em grupos de quatro. Os três melhores times de cada chave avançam a segunda fase e farão mais três jogos. A partir daí, os oito melhores se enfrentam em mata-mata.

Em 2019 o Brasil conseguiu sua melhor colocação, o nono lugar. A boa campanha não foi repetida em 2021 quando o Brasil venceu apenas um jogo em seis disputados. Na primeira fase estreou com ótimo empate diante da Espanha. Depois voltou a empatar com a Tunísia e perdeu da Polônia. Na segunda fase perdeu da Hungria e Alemanha e só venceu o modesto Uruguai, terminando na 18º colocação.

Com base em seis amistosos disputados nestas duas últimas semanas, a expectativa não é das melhores para este mundial. O Brasil só venceu a modesta seleção americana e perdeu para Polônia, Tunísia, Noruega, Portugal e até para a Coréia do Sul. O time brasileiro vai disputar o mundial sem seu principal jogador do último mundial, Haniel Langaro, contundido.

O sorteio muitas vezes ingrato com o Brasil, desta vez foi favorável. A equipe está no grupo C com Suécia, Uruguai e Cabo Verde. Mesmo num momento ruim, vencer a seleção africana, última colocada no mundial anterior, e os uruguaios, fregueses de continente, é obrigação.

A Suécia é uma potência, foi vice no último mundial e joga em casa. Na segunda fase o cruzamento será com um grupo muito equilibrado, que tem Portugal, Hungria, Islândia e Coréia do Sul. Para o Brasil sonhar em terminar entre os oito melhores, precisará, caso perca da Suécia na primeira fase, vencer todos os adversários do grupo D.

As principais candidatas ao título deste mundial são a Dinamarca (atual bicampeã mundial), a França (atual campeã olímpica), Suécia (atual campeã europeia), Espanha, Noruega e Alemanha.

O mundial é realizado desde 1958. Nunca uma seleção fora do continente europeu venceu a competição. Na edição de 2019 o top-6 foi todo europeu. Para esta edição, somente Egito, Catar e Tunísia podem sonhar em chegar ao top-4.





