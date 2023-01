Copinha: Cruzeiro bate Penapolense e garante vaga na segunda fase

O Cruzeiro garantiu, neste domingo (8), classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A confirmação veio após a vitória sobre a Penapolense (SP) por 3 a 0, em Penápolis.

A Raposa terminou na liderança do Grupo 10, com 100% de aproveitamento. O Capivariano também carimbou passaporte para a fase seguinte, terminando na segunda posição da chave, mesmo com a derrota deste domingo contra o Comercial-MS por 1 a 0.