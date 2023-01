Copa do Nordeste define últimas equipes da fase de grupos

Vitória, CSA, Ferroviário e Santa Cruz garantiram presença na fase de grupos da Copa do Nordeste após vencerem suas partidas, neste domingo (8), pela segunda fase Eliminatória da Copa do Nordeste.

A primeira equipe a se classificar foi o Vitória. Graças a um gol do atacante colombiano Santiago Trellez, o Rubro-Negro baiano superou o Jacuipense por 1 a 0 no estádio do Barradão, em Salvador, para entrar na fase de grupos da competição.