Brasil encerra preparação para Mundial com derrota para Portugal

Uma publicação compartilhada por CBHb (@cbhb1)

Notícias relacionadas:

Agora a equipe comandada pelo técnico Marcus Tatá se prepara para estrear no Mundial, que será disputado na Polônia e na Suécia a partir do dia 11 de janeiro de 2023.

No Mundial, o Brasil está no Grupo C, ao lado de Suécia, Cabo Verde e Uruguai. A estreia da seleção brasileira será, a partir das 16h30 do dia 12 de janeiro, contra os suecos.

Tags