O novo meio-campista do #Galo já treinou com o grupo. Pra cima deles, Igor!

O Atlético-MG apresentou, nesta sexta-feira (6) na Cidade do Galo, mais um reforço para a temporada 2023, o meio-campista Igor Gomes. Em entrevista coletiva, o jogador, que estava no São Paulo, afirmou que chega com sentimento de gratidão ao Galo.