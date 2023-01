Dupla de Marcelo Melo vence 3º jogo seguido e vai à semi de Adelaide

"Então, hoje, foi mais um importante jogo para nós. Sabendo que a gente pode começar bem, ou começar mal, mas estamos firmes até o fim. Realmente uma partida muito dura, que terminamos muito bem, com confiança. E espero passar essa confiança para a próxima rodada, para seguir adiante", afirmou Melo, após segundo triunfo sobre duplas cabeças de chave. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A parceria do mineiro Marcelo Melo com o norte-americano Mackenzie McDonald emplacou a terceira vitória seguida no ATP 250 de Adelaide (Austrália) e assegurou presença na semifinal do torneio, o primeiro desta temporada. Na madrugada desta sexta-feira (6) eles despacharam a dupla do monagesco Hugo Nys com o polonês Jan Zielinski – cabeças de chave 7 - por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-2) e 6/3. Melo e McDonald vão disputar uma vaga na final logo mais às 22h30 (horário de Brasília) em partida contra o britânico Lloyd Glasspool e o finlandês Harri Heliovaara .

Melo e McDonald seguem sobrando no ATP de Adelaide, que serve de preparatório para o Aberto da Austrália, cuja abertura é no próximo dia 15. Na quinta (5), eles derrotaram nada menos que a dupla número 1 do mundo no ranking da ATP - Wesley Koolhof (Holanda) e Neal Skupski (Inglaterra) – por 2 sets a 1 (6/3, 5/7 e 12-10).

O ATP de Adelaide marca o retorno da dupla de Melo com McDonald. No ano passado, a dupla conquistou o título do ATP 500 de Tóquio, no Japão.

