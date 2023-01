GOLEADA CABULOSA!

No dia do aniversário de 102 anos do @cruzeiro, os #CriasDaToca começaram com tudo na #Copinha23 e já assumiram a liderança do Grupo 10, com sede em Penápolis.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags