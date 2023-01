Avanti, Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

O Palmeiras anunciou a contratação de uma das maiores revelações do futebol feminino argentino, a atacante Yamila Rodríguez, artilheira da edição 2022 da Copa América feminina com seis gols. A atleta de 24 anos estava no Boca Juniors (Argentina), equipe com a qual disputou a final da última Libertadores feminina contra as Palestrinas.