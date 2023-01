Nadal diz que não não teme derrotas antes do Aberto da Austrália

Rafael Nadal disse que perder duas partidas seguidas não foi a preparação ideal para a defesa do título do Aberto da Austrália, mas o número dois do mundo acredita que não tem motivos para se sentir alarmado antes do primeiro Grand Slam da temporada, que começa em duas semanas.

Após um 2022 devastado por lesões, Nadal perdeu sua estreia no evento de equipes mistas United Cup para o britânico Cameron Norrie na semana passada e depois foi derrotado pelo australiano Alex de Minaur, que fez 3/6, 6/1 e 7/5 nesta segunda-feira (2) diante do espanhol que tem 22 títulos de Grand Slam.