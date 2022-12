Legado não é ter parado uma guerra

Desde que comecei a acompanhar e assistir futebol, ouço e leio sobre a tal história que Pelé parou uma guerra. Há várias versões desse enredo, que, embora seja bem chamativo, nunca me atraiu. Sendo bem honesta, pouco me importa se o Rei do Futebol travou algum conflito geopolítico ou algo do tipo.

Minha história favorita sobre Pelé nunca foi nenhuma que chama manchete, mas as que conheço e que não conheço. Meu conto favorito sobre o Pelé é o que ouço sobre como ele mudou vidas.

O futebol traz consigo uma magia que só quem acompanha sabe: ele é capaz de arruinar nosso dia e ano, mas também, por muitas vezes, é o único artifício e entretenimento que detém o poder de melhorar completamente nossa vida. Quando ouço que Pelé marcou 1.282 gols e ganhou três Copas do Mundo, penso na quantidade de vidas que ele mudou com seu dom.

Quantas pessoas não foram assisti-lo depois de um longo e triste dia e melhoraram de humor por causa de seus gols e seu futebol? Quantos santistas não se reconheceram com o Alvinegro Praiano por causa do atleta? E quantas vezes o Brasil não chacoalhou ao celebrar suas Copas vencidas? São inúmeras, mais do que ele conseguiu produzir em gols, imagino eu.

Por isso, apesar de seus defeitos e erros — como qualquer outro ser humano —, eu celebro Pelé. Não por mim, pois nunca o vi jogar, mas por todas as vezes que ele colocou um pouco de felicidade no "sou brasileiro". Para mim, esse é o seu maior legado.