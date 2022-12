Líderes internacionais prestam homenagens a Pelé

O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse estar muito consternado com a morte do irmão Edson Arantes do Nascimento, "melhor jogador brasileiro de futebol do mundo". "Nossa solidariedade a sua família, a seus amigos e admiradores. Pelé viverá para sempre na memória de quem admira e pratica o futebol".

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, publicou uma nota no site oficial da Presidência da República Portuguesa em que lamenta a morte de Pelé e apresenta condolências ao povo brasileiro, familiares e amigos do jogador.

"Pelé foi um rei do Futebol, um símbolo do Brasil, marcou gerações e será para sempre recordado como um dos maiores do mais popular desporto do mundo", diz o texto.

Ex-presidente dos Estados Unidos por dois mandatos, Barack Obama disse que Pelé era um dos maiores, um dos atletas mais reconhecidos do mundo e alguém que havia compreendido o poder do esporte de unir as pessoas. "Nossos pensamentos estão com sua família e com todos que o amavam e admiravam".

Pelé was one of the greatest to ever play the beautiful game. And as one of the most recognizable athletes in the world, he understood the power of sports to bring people together. Our thoughts are with his family and everyone who loved and admired him. pic.twitter.com/urGRDePaPv