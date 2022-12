Ídolos do esporte prestam última homenagem a Pelé

Uma publicação compartilhada por Usain St.Leo Bolt (@usainbolt)

Outra estrela do esporte a destacar o legado do Rei do Futebol foi o tenista espanhol Rafael Nadal. Nas redes sociais ele declarou: “Hoje vai embora um grande do esporte mundial. Um dia triste para o mundo do futebol, para o mundo do esporte. Seu legado sempre estará conosco”.