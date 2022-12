Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

A seleção brasileira masculina de handebol estreou com derrota de 28 a 22 para a Coreia do Sul no Torneio Quatro Nações, nesta quarta-feira (28) na Cracóvia (Polônia). A competição faz parte da preparação para o Mundial da modalidade, que será disputado na Polônia e na Suécia a partir do dia 11 de janeiro de 2023.