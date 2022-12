Cristiano Ronaldo ganha carro de R$ 2,1 milhões como presente de natal dado por sua esposa

Cristiano Ronaldo terá que arrumar mais um espaço na garagem. O português foi presenteado por sua esposa, Georgina Rodriguez, com um Rolls Royce Dawn, carro de luxo avaliado em 400 mil euros (cerca de R$ 2,1 milhões).

A cena foi registrada nas redes sociais de Georgina. No vídeo, a modelo mostra as decorações de sua casa e o momento das entregas dos presentes de Natal.

"Uma noite mágica de Natal. Amo vocês. Obrigada Papai Noel", escreveu na legenda.

Cristiano Ronaldo tem uma vasta coleção de carros. O mais novo modelo tem um motor V12 de 6,6 bi-turbo e com 570 cv de potência. Além do Rolls Royce Dawn, alguns outros que enfeitam a garagem do jogador são: Bugatti Chiron, Phantom Drophead, Lamborghini Aventador e Mc Laren Senna.

Cristiano Ronaldo está sem clube desde 22 de novembro, quando o Manchester United anunciou sua saída da equipe. Entretanto, o jornal Marca informou na semana passada que o atleta está "muito próximo" fechar um acordo com o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O português deve assinar um contrato de dois anos e meio. Os valores da negociação giram em torno de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão), incluindo salários e ações de publicidade.





