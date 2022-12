Filho de Pelé, Edinho posta foto com o pai no hospital: "a minha força é a sua"

Edinho, filho de Pelé, chegou neste sábado, 24, a São Paulo para acompanhar de perto o pai no Hospital Albert Einstein neste difícil momento de combate ao câncer de cólon e suas consequências físicas. O atual técnico do Londrina postou uma foto pegando a mão do Rei do Futebol.

"Pai…a minha força é a sua", descreveu Edinho, na imagem divulgada em suas redes sociais.

A foto foi curtida e comentada por fãs e pessoas ligadas ao futebol. Outro ídolo do Santos, o atacante Neymar - do PSG - colocou um "emoji" de coração para mandar sua energia positiva.

Pelé está internado desde o fim de novembro, em virtude de novos problemas causados por sua doença. A ansiedade de muitos fãs aumentou a partir do último boletim médico.

A equipe do Albert Einstein descreveu na quarta-feira que havia “progressão da doença oncológica”, com a necessidade de mais cuidados dos médicos ao paciente.

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca.

O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", escreveu o hospital.

Desde então, não houve mais boletins oficiais, o que trouxe muita preocupação e informações desencontradas nas redes sociais. A única certeza - segundo a própria família - é que Pelé permanecerá no hospital no Natal.