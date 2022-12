Mayra Aguiar e Rafael Macedo são bronze no World Masters de Judô

Brasil mantém alto nível e fecha temporada com um ouro e dois bronzes na segunda competição mais importante do anohttps://t.co/wcz0pJqwZ1 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 22, 2022

O Brasil subiu duas vezes ao pódio no último dia do World Masters de Judô, a segunda competição mais importante do circuito – perde apenas para o Mundial. Nesta quinta-feira (22), a gaúcha Mayra Aguiar (categoria 78 quilos) e Rafael Macedo (90 kg) conquistaram bronze para o país, que encerrou a participação na disputa em Jerusalém (Israel) com três medalhas, a primeira delas de ouro com Daniel Cargnin (73 kg)

Notícias relacionadas:

Que ipponzaço do Rafael Macedo! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Número 11 do mundo, Rafael Macedo, de 28 anos, assegurou o primeiro bronze do dia ao derrotar o georgiano Beka Gviniashvili, número dois no ranking mundial, com direito a ippon. Antes, nas quartas, o brasileiro já vencera o atual campeão mundial e número 1 do mundo, o uzbeque Daviat Bobonov. Na semi, no entanto, ele foi superado pelo japonêSanshiro Murao, e seguiu para a busca do bronze contra Gviniashvili.