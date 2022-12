Campeã mundial, Argentina é vice no ranking da Fifa, atrás do Brasil

On top of the world and up to second in the #FIFARanking Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

A Fifa atualizou nesta quinta-feira (22) o ranking mundial de seleções masculinas de futebol e para surpresa de muitos, a atual campeã mundial Argentina aparece na vice-liderança, e a França na terceira posição da lista. Apesar da eliminação nas quartas de final da Copa do Catar, o Brasil segue no topo do ranking. De acordo com a entidade, o escrete canarinho manteve o primeiro lugar da listagem devido ao total de pontos atribuído às vitórias após o tempo regulamentar – a conquista do tri mundial pelos hermanos se deu nos pênaltis, após o tempo regulamentar.