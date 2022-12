West Ham confirma contratação de zagueiro Luizão, do São Paulo

"Todos no West Ham United gostariam de dar as boas-vindas a Luizão ao clube e desejar a ele todo o sucesso em sua carreira em claret e azul", publicou o clube da primeira divisão do futebol inglês. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O West Ham (Inglaterra) anunciou que firmou um acordo de contratação do zagueiro brasileiro Luizão, de 20 anos, que defendia o São Paulo. O anúncio do reforço foi feito no domingo (18), na conta oficial do West Ham no Twitter. Os valores da negociação não foram revelados. De acordo com a agência de notícias Reuters, o contrato de Luizão com o clube da Premier League - primeira divisão do Campeonato Inglês - irá até meados de 2026, sujeito à obtenção de licença de trabalho.