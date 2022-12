PRIMEIRO PASSO ✅ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

Um gol nos acréscimos do segundo tempo colocou o Palmeiras à frente do Santos na final do Campeonato Paulista de futebol feminino. Neste sábado (17), as Palestrinas venceram as Sereias da Vila por 1 a 0 no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), na partida de ida do confronto.