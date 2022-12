Halterofilismo Paralímpico: Naira Cruz fatura ouro na Copa do Mundo

Brasil fecha 2º dia da Copa do Mundo de halterofilismo paralímpico com quatro medalhas: https://t.co/2AcWt7YmXV#LoteriasCaixa pic.twitter.com/Pts0ALVZCo Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 16, 2022

A delegação brasileira voltou a subir ao pódio nesta sexta-feira (16), segundo dia de provas do Mundial de Halterofilismo Paralímpico, disputado em Dubai (Emirados Árabes Unidos), que vai até domingo (18). A melhor performance do país foi de Naira Cruz, que faturou a medalha de ouro, na categoria até 61 quilos, ao erguer 93 kg na última tentativa. A medalha de prata ficou com a taiwanesa Ya-hsuan Lin (80 kg) e a Zainab Khatoon (70 kg), da Indonésia, assegurou o bronze.

No masculino, teve dobradinha brasileira na categoria até 54 kg: Bruno Carra foi prata ao levantar 165 kg e João Mário França Júnior ficou com bronze ao suportar 159 kg. Quem venceu a prova foi o cazaque David Degtyarev com a incrível marca de 175 kg.

O último pódio do Brasil foi conquistado por Maria Fátima de Castro que ergueu 112 kg e ficou com o bronze na categoria até 67 kg.

Quem chega com moral alto para competir neste sábado (17) em Dubai é a atual campeã paralímpica Mariana D'Andrea, da categoria até 73 kg. No último dia 1º, ela superou o recorde paralímpico da francesa Souhad Ghazouani – 140 kg nos Jogos Rio 2016 – ao levantar 141 kg durante o Meeting Paralímpico, em São Paulo.

Com os pódios desta sexta (16), o Brasil totaliza sete medalhas (três de ouro, duas de prata e duas de bronze). O país conta com 15 atletas no Mundial, em Dubai.

Delegação brasileira

BRUNO PINHEIRO CARRA (-59KG)

CAROLINE FERNANDES ALVES (-79KG)

EVANIO RODRIGUES DA SILVA (-88KG)

EZEQUIEL DE SOUZA CORRÊA (-72KG)

JOÃO MARIA DE FRANCA JUNIOR (-54KG)

JOSÉ ARIMATEIA SILVA LIMA (-97KG)

LARA APARECIDA FERREIRA SULLIVAN DE LIMA (-41KG)

MARCIA CRISTINA DE MENEZES (+86KG)

MARIA DE FÁTIMA COSTA DE CASTRO (-67KG)

MARIA LUZINEIDE SANTOS DE OLIVEIRA (-50KG)

MARIA RIZONAIDE DA SILVA (-50KG)

MARIANA D´ANDREA (-73KG)

MATEUS DE ASSIS SILVA (-107KG)

NAIRA CELIA GOMES DA CRUZ (-61KG)

TAYANA DE SOUZA MEDEIROS (-86KG)

