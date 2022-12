Goalball: Brasil vai à final do Mundial e garante vaga em Paris 2024

Felicidade em dose dupla.



Final do Mundial e vaga em @Paris2024



Vocês são incríveis, golbolistas brasileiros.



Estaremos com vocês amanhã, na final. @cbdvoficial

Leia tudo sobre esta classificação espetacular aqui: https://t.co/hpHGwrFQFq pic.twitter.com/8TePkiZZWI

Campeã paralímpica, a seleção brasileira avançou à final do Mundial de Goalball em Matosinhos (Portugal) e, de quebra, garantiu vaga nos Jogos de Paris 2024. Nesta quinta-feira (15), os brasileiros, que detêm o título mundial (2021), atropelaram os iranianos nas quartas de final (15 a 5) e, na sequência, eliminaram a Lituânia na semi (9 a 4). Pelo regulamento, as seleções que disputam o título asseguram vagas automaticamente na Paralimpíada. A final será nesta sexta-feira (16), às 11h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no YouTube da Kuriakos TV.

"Fico muito feliz com toda a equipe por esse momento. A gente sabe que todo jogo contra a Lituânia é um desafio, são super tradicionais no goalball. Mas o Brasil já se tornou mais tradicional do que eles. Esse grupo tem muita humildade, sabe que joga pra caramba e vai buscar esse ouro amanhã", garantiu o ala- autor de seis gols na partida - em depoimento à Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV).

O Brasil segue invicto na competição, assim como a China: ambas as seleções venceram nove jogos. No entanto, a seleção nacional marcou 106 gols, 22% a mais que os asiáticos, que balançaram a rede 83 vezes. A China se classificou a final ao golear a Alemanha por 12 a 2 nas quartas, e depois superar a Ucrânia na semi por 9 a 4.

Histórico de resultados

BRASIL (9 jogos, 9 vitórias, 106 gols a favor, 45 gols contra)

Fase de grupos

Brasil 11 x 5 Argélia

Brasil 8 x 6 Japão

Brasil 9 x 6 Turquia

Brasil 13 x 3 Canadá

Brasil 13 x 5 Alemanha

Brasil 11 x 1 Bélgica

Brasil 17 x 10 Portugal

Quartas de final

Brasil 15 x 5 Irã

Semifinal

Brasil 9 x 4 Lituânia

CHINA (9 jogos, 9 vitórias, 83 gols a favor, 29 gols contra)

Fase de grupos

China 10 x 5 Lituânia

China 8 x 2 Ucrânia

China 7 x 4 EUA

China 7 x 5 Irã

China 12 x 2 Egito

China 11 x 1 Colômbia

China 7 x 4 Argentina

Quartas de final

China 12 x 2 Alemanha

Semifinal

China 9 x 4 Ucrânia

