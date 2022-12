Praia Clube abre Mundial de Clubes de vôlei feminino nesta quarta

Uma publicação compartilhada por Dentil/Praia Clube (@dentiloficial)

Atual líder da Superliga Brasileira de Vôlei Feminino, o Praia Clube tem no elenco destaques da seleção brasileira, como Carol (uma das melhores bloqueadoras da atualidade) e Tainara (vice-campeã mundial este ano). Esta é a quarta participação do clube de Uberlândia no torneio.

Na quinta (15) quem estreia é o Gerdau Minas contra o tetracampeão mundial VakiBank (equipe da capital Istambul), pelo Grupo B, que conta também com o Kuanysh (Cazaquistão), atual campeão asiático. A equipe mineira reúne boa parte das vice-campeãs mundiais deste ano pela seleção: Caroline Gattaz, Priscila Daroit, Kisy Nascimento, Julia Kudiess e Nyeme Nunes, além da bicampeã olímpica Thaisa Menezes.

O Minas garantiu presença no Mundial ao vencer a edição deste ano do Campeonato Sul-Americano de Clubes. O clube mineiro já faturou a prata duas vezes (1992 e 2018) e completa a quinta participação nesta edição do Mundial.