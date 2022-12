Marrocos não tem plano especial contra Mbappé, diz técnico marroquino

O Marrocos não tem planos específicos para lidar com o perigo de Kylian Mbappé na semifinal da Copa do Mundo na quarta-feira, com o técnico Walid Regragui dizendo que a França representa muitas ameaças individuais para se concentrar em apenas uma.

Mbappé é o artilheiro do torneio com cinco gols e recebeu atenção especial da Inglaterra nas quartas de final de sábado, quando teve atuação apagada, embora os franceses ainda tenham vencido o jogo.