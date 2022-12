Em apresentação no Vasco, Barbieri projeta elenco pronto em janeiro

“É alguém que pode acrescentar conhecimento e experiência para qualquer treinador da minha geração, além dele ser um vitorioso e isso pesou muito para eu estar aqui”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na primeira entrevista como treinador do Vasco, Mauricio Barbieri falou sobre a relação que á com Abel Braga, diretor-técnico do clube. Ambos assinaram contrato com Cruzmaltino na última terça-feira (6).