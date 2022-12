Brilho nos Jogos Sul-Americanos embala Giovanna Diamante para Mundial

No Mundial de Budapeste, as mulheres da natação brasileira tiveram o melhor desempenho na história do evento. Apesar de não terem conquistado medalhas, elas estiveram em sete das 14 finais com nadadores do país. Quatro foram individuais, sendo duas com Viviane Jungblut (feito inédito em uma mesma edição do torneio) e uma delas, a dos 1.500 m livre, com duas atletas: Viviane e Beatriz Dizzoti. Houve, ainda, presença nas finais dos revezamentos femininos 4x100 e 4x200 m livre e no 4x100 m livre misto. Os três com Giovanna na equipe.

"Quando você dá oportunidade e visibilidade, mostra o quanto as mulheres conseguem colher de resultado. [No Mundial] Entramos em finais de revezamento [o que não ocorria, no feminino, desde 2009], fizemos resultados melhores que alguns homens. Quando você dá a chance de competirmos, mostramos, realmente, onde as mulheres podem chegar", concluiu a nadadora.

Brasil em Melbourne

Além de Giovanna, o Brasil será representado, em Melbourne, por Stephanie Balduccini, Leonardo Coelho, Breno Correia, João Gomes Júnior, Caio Pumputis, Gabrielle Roncatto, Gabriel Santos, Pedro Spajari e Nicholas Santos. Este último, aos 42 anos, é também o brasileiro que mais vezes foi ao pódio no Mundial de Piscina Curta. São 11 medalhas no evento, sendo cinco douradas, a última nos 50 m borboleta, na edição de 2021. Ele é o nadador mais velho a conquistar um título deste nível nas piscinas.

No Mundial passado, em Abu Dhabi, a natação brasileira foi ao pódio três vezes. Além do ouro de Nicholas Santos, vieram dois bronzes. Um no revezamento 4x200 m livre masculino, com Breno Correia, Kaique Alves, Murilo Sartori e Fernando Scheffer. Outro nos 50 m peito, também entre os homens, com João Gomes Júnior. O país ficou em 12º lugar no quadro de medalhas.

