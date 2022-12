Choro e frustração

Cristiano Ronaldo desabou no gramado e chorou com a eliminação de Portugal da Copa do Mundo. Os portugueses foram derrotados por Marrocos nas quartas de final e se despediram da competição. O resultado pode marcar o último mundial do atacante de 37 anos.

O astro português começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo da partida. Na reta final do confronto, ele teve a chance de empatar, mas a sua finalização foi defendida pelo goleiro Bounou, um dos destaques da Copa do Mundo do Catar.

CR7 disputou cinco Copas de forma consecutiva: 2006, 2010, 2014 e 2022. No Catar, o atacante marcou um gol. Em todas as suas participações em mundiais, Cristiano balançou as redes oito vezes em 21 partidas disputadas.