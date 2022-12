Titulares confirmados! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente Tags

A seleção brasileira enfrenta a Croácia pelas quartas de final da Copa do Catar ao meio-dia desta sexta-feira (9) com a mesma escalação do time que goleou a Coreia do Sul (4 a 1) na última segunda (5). Tite levará a campo Danilo na lateral-esquerda e Éder Militão na direita.