Seleção sub-20 é convocada para Sul-Americano 2023

Com destaque para a presença do centroavante Endrick, de apenas 16 anos, a seleção brasileira sub-20 foi convocada nesta quinta-feira (8) para a disputa do Sul-Americano 2023 da categoria pelo técnico Ramon Menezes. A competição será disputada na Colômbia entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro.

A delegação brasileira, inclusive o jovem atacante do Palmeiras que foi escolhido como revelação da última edição do Campeonato Brasileiro, se apresenta no dia 5 de janeiro para o período de preparação antes da estreia na disputa.