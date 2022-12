Duelo entre Mbappé e Lewandowski é o destaque da Copa no domingo

O segundo dia de jogos pelas oitavas de final da Copa do Catar tem um duelo de craques, o francês Mbappé e o polonês Lewandowski. A partir das 12h (horário de Brasília) deste domingo (4) a França e a Polônia medem forças no Estádio Al Thumama.

A seleção francesa tenta retomar o caminho das vitórias após o revés de 1 a 0 para a Tunísia na última quarta-feira (30), em partida na qual entrou com uma formação alternativa. A expectativa agora é apresentar um bom futebol, especialmente porque contará com as suas principais peças, entre elas Mbappé. O atacante do PSG (França) tem tido uma boa participação no Mundial, sendo inclusive o artilheiro da sua seleção na competição, com três gols.