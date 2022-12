Circuito de Meetings Paralímpicos em 2022 chega ao fim com recordes

Não foi apenas a paulista Beth Gomes, do arremesso de peso e lançamento de disco, que cravou novos recordes durante o Meeting Paralímpico Brasileiro, que foi disputado neste fim de semana em São Paulo. Atletas de outras provas e modalidades também se destacaram naquela que foi a última etapa de um circuito que percorreu 16 capitais brasileiras.

O evento, que contou com disputas de atletismo, natação e halterofilismo, teve Mariana D'Andréa superando o recorde paralímpico na categoria até 73 kg no halterofilismo feminino. A atleta, atual campeã paralímpica da prova, levantou 141 kg, um a mais do que o registrado pela francesa Souhad Ghazouani nos Jogos do Rio (2016). No entanto, como só entram para essas estatísticas marcas que tenham sido alcançadas durante uma edição dos Jogos, o peso não contará como recorde. Ghazouani também é detentora do recorde mundial, com 150 kg.

Agora, a paulista viaja para competir na Copa do Mundo da modalidade, que acontece entre os dias 15 e 18 de dezembro, em Dubai (Emirados Árabes).