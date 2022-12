Derrota brasileira contra Camarões frustra torcedores no Rio

Ainda assim, o Brasil não se entregou e tentou até o último minuto chegar ao empate, o que não aconteceu. Apesar da derrota, a seleção brasileira continuou em primeiro lugar no grupo, à frente da Suíça, segunda colocada, com o mesmo número de pontos, mas com um gol a menos que os brasileiros.

Muitos turistas contribuíram para lotar o espaço da Fifa Fan Fest de Copacabana, como o engenheiro norueguês Martin Ottersen. “Achei terrível. Deveria ser Brasil 5 x 1. Está faltando o Neymar. Tem que melhorar para poder ganhar. Nesta copa, tem o time da França, que está muito forte, mas torcemos pelo Brasil”, disse Ottersen, que veio ao Rio com outros colegas, todos trajando a camisa amarelinha do Brasil.

Alguns torcedores estavam até conformados com o resultado, pois não esperavam muito do time reserva do Brasil, como a farmacêutica Priscila Costa. “Eu nem prestei muita atenção, porque ficou um pouco desanimado. A gente já sabia que poderia acontecer isso, por estar botando os reservas. Já achava que era possível esse placar", disse Priscila, que veio acompanhada do marido, Reinaldo Veridiano, que estava mais esperançoso em um bom resultado: “Eu achava que o Brasil poderia ter ganhado, até por um placar elástico. Desmotiva um pouco, pois sai toda aquela expectativa de vitória que nós tínhamos. Mas perdemos na hora em que podíamos perder.”

Já para o segurança Pedro Paulo de Souza Adriano, que se dividiu em manter um olho na multidão e outro no telão, o Brasil poderia ter jogado melhor, se Tite tivesse colocado o atacante Pedro desde o início. “Ele poderia botado o Pedro [desde o início], e não o Gabriel Jesus. Poderia ter dado essa oportunidade para o Pedro, para não passar esse sufoco de ter tomado um gol no final e ficar correndo atrás do resultado. Eu acredito no Brasil, independente dessa derrota, pois temos bastante qualidade para chegar até a final”, disse Adriano.

