Cearense conquista medalha de ouro em Sulamericano de Atletismo Master na Colômbia

Gledson Páscoa ficou em quarto lugar três vezes durante o campeonato e conquistou o ouro no revezamento 4x400

O corredor cearense Gledson Páscoa conquistou medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Master de Pista e Campo, em Bogotá, na Colômbia, no último final de semana.

Disputando cinco provas - 100 metros, 200 metros, 300 metros e os revezamentos 4x100 e 4x400 - o atleta ficou em quarto lugar nas três primeiras provas e conquistou o ouro na última modalidade.

Gledson avaliou positivamente o seu desempenho nas etapas. Apesar dos concorrentes de alto nível, o atleta disse que superou as dificuldades de estar em um país diferente para conquistar a medalha. “Minha performance se sobressaiu”, comentou.

O corredor lembra que vinha sofrendo com um histórico de lesões, mas que a preparação nas academias do Grupo Ayo o ajudaram a se preparar para a competição. “Foi fundamental pra eu aguentar uma semana de competição sem me lesionar”, completou ele.

O atleta disputará o 21° Campeonato Sul-Americano de Atletismo Master de Pista e Campo, que será em novembro de 2023, em Lima, no Peru. Antes disso, o atleta também participará do campeonato mundial da Polônia, em março.

