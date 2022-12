Camarões volta a atravessar o caminho do Brasil em uma Copa

Os mais novos não têm como se lembrar, mas houve um ano no qual os brasileiros torceram para Camarões. Na Copa da Itália (1990), após a seleção ser eliminada pela Argentina, todo o país trocou a camisa amarela pela verde e esperou que os Leões Indomáveis conseguissem ir o mais longe possível. A epopeia terminou nas quartas de final, mas Camarões do mítico goleiro N´Kono e do atacante Roger Milla colocou o país definitivamente no mapa do futebol mundial.

Quis o sorteio que, na Copa seguinte, nos Estados Unidos (1994) os camaroneses cruzassem o caminho do Brasil. Na fase de grupos, foi mera formalidade para Romário, Bebeto e até para Márcio Santos marcarem 3 a 0 nas redes do goleiro Bell.