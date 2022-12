Brasil tem que se recuperar rápido da derrota para Camarões, diz Tite

O técnico Tite afirmou, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira (2), após derrota de 1 a 0 do Brasil para Camarões, que a “Copa do Mundo não dá uma segunda chance”. Segundo o comandante da seleção brasileira, os jogadores têm que se recuperar rápido do revés, pois a equipe canarinho volta a entrar em campo já na próxima segunda-feira (5), quando enfrentará a Coreia do Sul pelas oitavas de final a partir das 16h (horário de Brasília).

“Tem que sentir quando se perde, pois faz parte da vida. Porém, o futebol e a competição te proporcionam, até por termos vencido dois jogos, uma segunda chance. Mas temos que ficar sentidos até a tarde de amanhã, quando iniciarmos a preparação”, declarou o treinador do Brasil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

Tags

Segundo Tite, o mérito da vitória é todo da equipe africana, que triunfou no Estádio de Lusail graças a um gol do atacante Aboubakar: “Camarões teve mérito de marcar o gol e vencer o jogo. Todos nós perdemos, pois nossa preparação é conjunta, a vitória é conjunta e a derrota é conjunta”.