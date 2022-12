Pelé agradece mensagens de apoio após internação

Um dia após ser internado no Hospital Israelita Albert Einstein para reavaliação do tratamento quimioterápico do tumor de cólon, Pelé agradeceu, na noite desta quinta-feira (2) através de uma postagem em seu perfil em uma rede social, as mensagens de apoio que tem recebido.

“Amigos, estou no hospital fazendo minha visita mensal. É sempre bom receber mensagens positivas como essa. Obrigado ao Catar por essa homenagem, e a todos que me enviam boas energias”, disse o Rei do Futebol em referência a uma mensagem de melhoras que foi projetada em um prédio no Catar, país que sedia a atual edição da Copa do Mundo de futebol.