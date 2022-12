Halterofilista Mariana D’Andrea bate recorde paralímpico em São Paulo

Halterofilista Mariana D’Andrea supera recorde paralímpico no Meeting #LoteriasCaixa de SP: https://t.co/jwHvVqQnkW pic.twitter.com/u4IxiafKyR Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 1, 2022

Atual campeã paralímpica e vice mundial, a halterofilista brasileira Mariana D’Andrea superou o recorde paralímpico na categoria até 73 quilos ao levantar 141 kg durante o Meeting (encontro) Paralímpico, em São Paulo, nesta quinta-feira (1º). A atleta, de 24 anos, suportou um quilo a mais que a francesa Souhand Ghazouani na Olimpíada Rio 2016 – na ocasião ela ergueu 141 kg.

“Sempre busco evoluir a cada disputa e tenho conseguido. Em julho, levantei 140 kg. Agora, cheguei aos 141 kg. Isso me dá confiança para a Copa do Mundo. Tenho certeza que darei o meu melhor lá em Dubai. Espero fechar o ano com chave de ouro e estou preparada para isso”, disse D’Andrea após superar o recorde, em depoimento ao CPB.

Embora o resultado não entre nos rankings continental e mundial – os Meetings não pontuam por não atenderem a algumas exigências do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) – o feito da brasileira demonstra o ótimo momento da atleta a poucos dias do início da Copa do Mundo de halterofilismo. O evento ocorrerá de 15 a 18 de dezembro em Dubai (Emirados Árabes Unidos) e terá a participação de outros 16 brasileiros.

As provas de halterofilismo seguem até esta sexta (2) no Centro de Treinamento Paralímipico (CTP), na capital paulista. Também no CTP está sendo realizado até sábado (3) o Desafio de Atletismo, e no mesmo dia ocorrerão as disputas do Super Meeting de Natação até sábado (3) e o Super Meeting. As competições têm transmissão ao vivo no Facebook e no Youtube do CPB.