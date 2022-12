Coluna - Brasil sedia Mundial de bocha com nova safra pedindo passagem

Enquanto Tite, Neymar e companhia estão no Catar, outra seleção brasileira terá sua própria Copa do Mundo pela frente nos próximos dias (e jogando em casa). A partir da próxima segunda-feira (5), o Parque Olímpico da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, sedia o Campeonato Mundial de bocha paralímpica, modalidade praticada por atletas com deficiências físico-motoras severas. O evento será transmitido pelo canal da Associação Nacional de Desportos para Deficientes (Ande) no YouTube , ao vivo.

A competição reunirá mais de 170 jogadores, de 40 países, além do Brasil. Trata-se do principal evento da bocha no ciclo paralímpico dos Jogos de Paris (França), além de ser o primeiro Mundial com a divisão de atletas por gênero nas disputas individuais, mudança que entrou em vigor após a Paralimpíada de Tóquio (Japão).

Até 2021, a separação se dava somente pelas categorias funcionais, que são quatro. As classes BC1 e a BC2 reúnem atletas que jogam com as mãos ou com os pés. A diferença é que na BC1 é permitido que um auxiliar entregue as bolas. Na BC3 os jogadores têm o apoio de uma calha para direcionar os arremessos, podendo usar instrumentos para empurrar a esfera. Na BC4, por fim, estão os competidores com lesão medular.

“A expectativa é conquistarmos cinco medalhas, sendo duas de final [ouro ou prata]. É a única competição no período [entre as Paralimpíadas de Tóquio e Paris] na qual estarão todos os melhores do mundo, então [o Mundial] será um balizador, um parâmetro para o que acontecerá em 2024”, afirmou o diretor técnico da Ande, Leonardo Baideck, por meio da assessoria de imprensa da entidade.

O Brasil terá 11 atletas no Mundial, competindo nas quatro classes, sendo que em três delas estará presente nos dois naipes. A exceção é a BC2, na qual o país não será representado entre as mulheres. A BC3, por sua vez, é a categoria com mais jogadores: Evani Calado e Evelyn Oliveira no feminino, Antonio Leme e Mateus Carvalho no masculino.