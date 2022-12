Entre uma venda e outra, comerciários acompanham vitória do Brasil

Já no segundo tempo, quando a clientela deu uma trégua, Wesley pode olhar com calma para o telão no momento em que Richarlison quase abriu o placar após um cruzamento de Vinícius Júnior. Richarlison, inclusive, é o jogador preferido de Wesley, que vestia uma camisa da seleção por baixo do avental de couro. Nas costas, o número 10, de Neymar, mas o nome não era do atacante do Paris Saint-Germain. Escrito à canetinha sobre o tecido, o nome do centroavante autor dos gols do Brasil na primeira partida.

“Meu sogro me deu a camiseta e era a camisa 10 do Neymar, mas eu não queria a camisa do Neymar, aí escrevi Richarlison”. Segundo ele, a preferência foi também por questões políticas. Richarlison é um atleta atento às questões sociais do Brasil e se notabilizou, durante a pandemia, por apoiar campanhas a favor da vacina contra covid-19.

O golaço de Casimiro, no entanto, desconstruiu a imagem de isento do atendente. Vibrou como qualquer torcedor que se espremia em frente às telas do local. Sorriu e vibrou junto com amigas parados do lado de fora do balcão. Já Tamara confirmou as primeiras impressões. Quando a bola finalmente venceu o goleiro da Suíça, Sommer, ela estava ao celular e não se comoveu com a explosão de alegria a cerca de três metros da sua loja. Olhou para frente, esboçou um sorriso blasé de satisfação e voltou às conversas online.

Mas o importante mesmo é que o gol de Casimiro garantiu, além da classificação, um jogo mais para esquentar o comércio e as caixas registradoras das lojas, bares e restaurantes. Ganha o Brasil, ganham todos.

